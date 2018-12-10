شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح يبحث مع نظيرة الأمريكي أوضاع السوق النفطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، عن لقائه اليوم الإثنين بنظيرة الأمريكي ريك بيري وذلك بمدينة الظهران بالسعودية.

وأضاف في تغريدات على صفحتة في "تويتر" أنهما ناقشا أوضاع سوق النفط وفرص التعاون في المجال التقني بين البلدين.

وتناول اللقاء أيضا بحث جهود المملكة لتطوير تقنيات تقليل انبعاثات الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة.

وتوقع خالد الفالح، في وقت سابق، أن يتراجع إنتاج بلاده إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عن انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيتم تفعيل ذلك خلال النصف الأول من 2019.