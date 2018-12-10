شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم زيادة سرعة الإنترنت وزيادة تغطية شبكات الألياف الضوئية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم وزراة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية تحسين سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة بنسبة 150% لتصبح قرابة 28 ميجابت/ث، والوصول إلى 45 ميجابت/ث في عام 2020.

وأوضح وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة أن الوزارة تسعى أيضا لتغطية 3.5 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية بحلول 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى تمكن الوزارة بنهاية 2018 من إيصال شبكات الألياف الضوئية لعدد 700 ألف منزل، وتوسيع تغطية النطاق العريض اللاسلكي بالمناطق النائية إلى 128 ألف منزل.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى أيضا لتغطية 100% من المناطق النائية المأهولة بالسكان بالخدمات الأساسية للاتصالات.

وارتفع عدد الاشتراكات في خدمة الألياف البصرية بالسعودية بنسبة 12% بنهاية الربع الثالث لعام 2018.

كما ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت عالي السرعة (النطاق العريض) عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي 29.9 مليون اشتراك بنسبة انتشار تقدر بـ 91.8% على مستوى السكان.