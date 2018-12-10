شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي يودع الدفعة الثالثة عشرة للمستحقين بقيمة 2.4 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف برنامج حساب المواطن السعودي عن إيداع 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج تمثل الدفعة الثالثة عشرة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر ديسمبر الجاري، و24.2 مليون ريال كتعويضات عن دفعات سابقة، حيث حصل 84% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وأوضح البرنامج في تغريدات نشرت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 12.3 مليون فرد من الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 1000 ريال كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وبين إجمالي الدفعات الثلاثة عشر لحساب المواطن تبلغ قيمتها 29.9 مليار ريال.

وكشف البرنامج في وقت سابق عن إيداع 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج تمثل الدفعة الثانية عشرة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر نوفمبر الماضي.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.