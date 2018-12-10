الان تتابع “الفالح”: “سبارك” تسهم بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أنه من المُتوقّع أن تسهم مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأضاف أن المدينة توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة يدعم برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصارًا باسم برنامج “اكتفاء” الذي كانت أرامكو السعودية، أطلقته في ديسمبر عام 2015م، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021م.

وأشار “الفالح”، إلى استهداف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد عن 120 استثماراً،حيث تضم “سبارك” خمس مناطق رئيسة أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويًا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع لعشرة مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.