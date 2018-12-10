شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية: نراقب أسواق أفريقيا الواعدة لارتفاع الطلب على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نزار العدسانى الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إن المؤسسة تراقب الأسواق الأفريقية لأنها تحمل فى طياتها أسواقا واعدة لارتفاع الطلب على النفط. وذكر العدسانى فى كلمة بمؤتمر منعقد في الكويت أن الأسواق الآسيوية تظل محط أنظار المؤسسة كون احتياجها للطاقة مستمرا فى المستقبل، مضيفا أنها محط اهتمام العالم حيث يجرى استيعاب صادرات النفط والمنتجات العالمية هناك.

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