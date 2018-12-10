شكرا لقرائتكم خبر عن إينوك الإماراتية تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) اليوم الاثنين إنها تخطط لفتح 45 محطة خدمة جديدة فى السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت الشركة أنها ستركز خلال العامين المقبلين على إنشاء محطات الوقود فى المنطقة الوسطى، وتحديدا فى الرياض والمنطقة الشرقية.

وأضافت أن الخطة ستدعم هدف المملكة المتمثل فى فتح أكثر من 1200 محطة للتزود بالوقود.