شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحجر الزراعى: ننسق مع "التصديرى للحاصلات الزراعية" لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن أن هناك تنسيقا تاما مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بهدف زيادة الصادرات وتحسين مستوى المنتجات الزراعية المصدرة من خلال منظومة دقيقة متكاملة.

وأضاف العطار لـ"الخليج 365": "الحجر جهة رقابية والمجلس التصديرى جهة تنسيقية منظمة يمدنا بكافة المعلومات حول محطات التصدير والمزارع وبالتالى هذه العلاقة الوثيقة الممتدة ساهمت فى رفع الحظر عن الصادرات الزراعية التى سبق وتم فرض حظر عليها من جانب بعض الدول"، لافتا إلى أنه لا يوجد أى نوع من أنواع الحظر على أى منتج زراعى مصرى فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعى والمجلس التصديرى برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش قاما بزيارات للعديد من الدول الخليجية ما نتج عنه عودة صادرات مصر الزراعية لها.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن الطرفين حريصان على زيادة الصادرات وتحسين جودتها من خلال القرار الوزارى المشترك رقم 670 لسنة 2017 والذى يتضمن مجموعة من الشروط لاعتماد أى مزرعة تصدير أو محطة أو مركز تعبئة، ويطبق بنجاح على خمس محاصيل وأكد أن القرار الوزارى المشترك جاء لحماية ومساعدة المصدرين والمزارعين الملتزمين والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية بالخارج.

وأشار العطار، إلى أن منظومة تكويد المزارع التى بصدد قيام وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى بتنفيذها لا تتعارض مطلقا مع ما يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع المجلس التصديرى وجمعية هيا وفقا للقرار الوزارى المشترك بل تتكامل معها.

وأكد الدكتور أحمد العطار، على أن منظومة التكويد الجديدة تهدف إلى معرفة مصدر المنتج وما تم استخدامه من مبيدات وجدول المبيدات وصاحب المزرعة ومكانها بحيث لو تم رفض شحنة بالخارج يمكن تتبعها بسهولة والتوصل لصاحبها وبالتالى التعامل معها وفق القانون، بحيث لا تتأثر كل الصادرات ونحافظ على اسم مصر.