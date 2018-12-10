شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتحول للتراجع بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، يأتي هذا وسط تنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي ،وأن الخفض الذي أقرته أوبك والمنتجين المستقلين لن يكون كافيا لتحقيق التوازن بالسوق.

وبحلول الساعة 13:30جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 60.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.29$ ،وسجل أعلى مستوي 62.31$ ،وأدنى مستوي 60.55 $.

حققت عقود برنت يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.4% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 63.68$ للبرميل بعد صدور نتائج اجتماع أوبك.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا يوم الجمعة خفض إنتاج النفط بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ، بدءا من كانون الثاني/يناير المقبل ، على أن يتم إعادة تقييم الاتفاق فى نيسان/أبريل القادم.

يتضمن الاتفاق قيام أعضاء أوبك بخفض مستويات الإنتاج بحوالي 800 ألف برميل يوميا ، والمنتجين المستقلين بحوالي 400 ألف برميل ،وإجمالي الخفض أفضل من الحد الأدنى لتوقعات السوق عند مليون برميل يوميا.

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بحوالي 228ألف برميل يوميا من مستويات إنتاج تشرين الأول/أكتوبر البالغة 11.41 مليون برميل يوميا، وقالت موسكو إن التخفيضات ستكون تدريجية على مدار بضعة أشهر.

وقال البنك الأمريكي مورجان ستانلي "إن الخفض الحالي من المحتمل إن يكون كافية لتوازن السوق فى النصف الأول من العام المقبل".

وفى ظل احتمالات تراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019 ،وبالتبعية ضعف توقعات مستويات الطلب على النفط ، ومع استمرار نمو الإنتاج فى الولايات المتحدة ، سوف يحتاج السوق إلى قيام أوبك والمنتجين المستقلين بخفض أكبر فى الإنتاج حتى يتحقق التوازن بين الطلب والعرض.