شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المراعي" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 85 هللة للسهم عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المراعي، باجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 850 مليون ريال عن العام المالي 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن التوزيع سيكون بواقع 85 هللة للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والتي سوف يتم تحديده لاحقًا.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 750 مليون ريال عن العام المالي 2017، بواقع 75 هللة للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 634.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 667 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.64 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.67 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع بلغ 1.8%.