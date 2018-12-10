شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتي" تستثمر 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا اللوجيستية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن نيتها استثمار نحو 100 مليون دولار أمريكي، في مجال التكنولوجيا اللوجيستية خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي.

وقالت "أجيليتي"، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، اليوم الاثنين، إنها تُخطط لإطلاق موقع Shipa.com، وهي منصة رقمية لمساعدة الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمُستهلكين، وذلك لإدارة عملياتهم اللوجستية عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة المحمولة.

ويهدف ذلك الاستثمار بشكل أساسي إلى مساعدة أجيليتي على تلبية احتياجات قطاعات العملاء المختلفة وتطوير أعمال التجارة الإلكترونية والشحن وأعمال التجارة الرقمية.

وكانت أجيليتي قد أعلنت، خلال نوفمبر الماضي، عن فوز "أجيليتي دي جي إس للخدمات اللوجستية"- إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%- بعقد من مكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن العقد يتضمن شراء المواد الغذائية وتخزينها ونقلها لدعم قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 58.89 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 49.219 مليون درهم في نفس الفترة المقابلة من العام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.7%.