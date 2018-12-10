شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يصل لدعم محوري – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 92.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 65.28 إلى 109.98) ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 92.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 87.63 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط