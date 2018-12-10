شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يغلق على انخفاض جديد – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 76.51 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 72.78 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط