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شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يغلق على انخفاض جديد – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 76.51 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 72.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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