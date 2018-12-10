- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 113.16 ، مما أدى إلى المزيد من الانخفاض ليكسر بدوره خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 113.16 ، ليستهدف مستوى الدعم 108.23 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 10-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .