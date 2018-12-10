شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 113.16 ، مما أدى إلى المزيد من الانخفاض ليكسر بدوره خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 113.16 ، ليستهدف مستوى الدعم 108.23 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط