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شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستند لدعم مهم – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المهم 65.26 ، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 65.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة 68.96 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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