شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعاود الانخفاض – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم من جديد في آخر جلساته ،ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.69% بما يعادل -4.57 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 125.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 114.09 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط