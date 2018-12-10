شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.36% بما يعادل -1.06 نقطة ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 44.61 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده