شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -2.49 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 181.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 187.37 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده