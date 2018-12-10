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شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يواصل الانخفاض – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.03% بما يعادل -1.29 نقطة ، ليستند بذلك إلى مستوى الدعم 41.05 .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 41.05 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 37.93 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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