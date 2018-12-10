شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعمق من خسائره – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر مستوى الدعم 8.96 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.22% بما يعادل -0.20 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8.96 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.16 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط