شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر له عند 379.49 ، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك الأرباح إلى خسائر ، مغلقاً على انخفاض بلغ نسبته -1.40% بما يعادل -5.10 نقطة ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 387.46 ، طيلة ثبات الدعم 326.67 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده

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