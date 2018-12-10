البورصة تربح 13مليار جنيه في ختام التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 2.77%

استعادت البورصة المصرية جزءًا من عافيتها بعد تعرضها لسلسلة من الانخفاضات الحادة خلال الأيام الماضية، لتنهي تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها وتربح حوالي 13 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 12476 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.85% عند مستوى 12386 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.89% عند مستوى 660 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1647 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 741 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.27%، والعرب على 11.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 26.1 مليون جنيه، 98.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 476 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، 77.8 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، على التوالى.

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