شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ستاندرد تشارترد يخفض وظائف فى أنشطة التجزئة المصرفية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بنك ستاندرد تشارترد يخفض وظائف فى أنشطته للتجزئة المصرفية بالإمارات لأسباب من بينها تحول المزيد من عملاء البنك للخدمات الرقمية. وقال مصدران إن البنك خفض أيضا عدد العاملين فى قطاعات أخرى بالبنك بما فى ذلك أقسام تقديم الخدمات المصرفية للشركات وتقديم الخدمات التجارية فى إطار عملية تغيير عالمية. وقال البنك فى بيان "أحرز ستاندرد تشارترد تقدما كبيرا في تنفيذ خطة التحول التى وضعها فى 2015 وسوف نوضح كيف سنطور المجموعة ونحقق عائدات أعلى فى النتائج المالية لعام 2018 في فبراير ولم يذكر البيان أى تفاصيل بشأن خفض الوظائف. وقال مصدران آخران إن البنك يجرى تغييرات على أنشطته للتجزئة المصرفية بما فى ذلك تشجيع العملاء على التحول للخدمات الرقمية. وأضاف المصدران أن الإمارات يرتفع بها معدل انتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية بين العملاء مقارنة ببعض الدول الأخرى التى يعمل فيها البنك. وقال أحد المصادر، إن البنك يركز أيضا على ترتيب أولوياته وتقديم خدمة تجزئة مصرفية مرتفعة المستوى. ويظهر موقع البنك أن لديه ثمانية أفرع فى الإمارات. ويشرف بيل وينترز الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد على عملية إصلاح استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى خفض النفقات وتحقيق عوائد أعلى فى المدى المتوسط.

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