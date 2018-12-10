شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد التركى إلى 1.6% في الربع/3 دون التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركى اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد نما 1.6 بالمئة على أساس سنوى فى الربع الثالث من 2018، ليأتى النمو دون التوقعات فى استطلاع لرويترز والتى بلغت اثنين بالمئة.

كان من المتوقع أن ينخفض النمو مع تأثر الاقتصاد بمعدل التضخم المرتفع وتداعيات أزمة العملة.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بعد التعديل فى ضوء العوامل الموسمية والتقييم انكمش 1.1 بالمئة فى الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوى في الربع الثانى بعد التعديل، مقارنة مع 5.2 بالمئة في التقديرات الأولية.