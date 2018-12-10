شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل إعلان قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة بلتون إلى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عثمان موافى المحامى بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل شركة بلتون المالية القابضة، إن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قررت مد أجل الإعلان عن قرارها بشأن التظلم المقدم من شركة بلتون ضد قرارات الهيئة إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، لحاجة اللجنة إلى مزيد من الوقت للتداول ودراسة الملفات المقدمة لها.

وأضاف موافى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيقيم دعوى مستقلة فى مجلس الدولة خلال الأسبوع الجارى، ضد المخالفات التى شابت اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمناقشة العقوبات ضد شركة بلتون المالية القابضة، موضحا أنه اكتشف عدم وجود آلية للتصويت داخل المجلس وعدم التوقيع على التصويت، وأن الاجتماع لم يدار بشكل منظم.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

وحجزت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، إصدار قرار بشأن التظلم المقدم من بلتون المالية القابضة للاعتراض على عقوبات الهيئة إلى اليوم الاثنين.