شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الخليج تغلق منخفضة فى معظمها ومصر تعاود التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم الأسواق الخليجية منخفضة اليوم الأحد مع ضغط أسهم ذات ثقل في السوق مثل إعمار العقارية وبنك الإمارات دبى الوطنى على مؤشر دبى ونزول السوق المصرية إلى مستويات قياسية جديدة للعام.

وبعد أن نزل إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات يوم الخميس، قلص مؤشر دبى خسائره فى المعاملات المبكرة لكنه أغلق منخفضا 1.2 بالمئة.

والسوق منخفضة 24.3 بالمئة هذا العام لأسباب منها بواعث القلق حيال القطاع العقارى فى دبى والاقتصاد عموما.

ونزل سهم إعمار، أكبر مطور عقارى فى الإمارة، 1.9 بالمئة فى حين انخفض سهم الإمارات دبى الوطنى 1.1 بالمئة.

وهبط المؤشر العام السعودى 0.1 بالمئة عند الإغلاق مع تراجع سهم مصرف الراجحى 0.2 بالمئة.

وفقد مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر اثنين بالمئة مع نزول 26 من أسهمه الثلاثين لأسباب منها المخاوف المتعلقة بقواعد مصرفية جديدة.

وانخفض سهم أكبر بنك مصرى مدرج، البنك التجارى الدولى، 0.6 بالمئة بعد أن أصدر تحديثا الأسبوع الماضى بشأن القانون المقترح لضرائب حيازات أدوات الخزانة.

وقال البنك إن التغييرات لن تؤثر على نتائج 2018 لكنه توقع تراجع الأرباح خمسة بالمئة في 2019 بناء على ما إذا كانت مخصصات خسائر القروض ستُدرج فى المعاملة الضريبية.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7839 نقطة.

دبى.. تراجع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 2551 نقطة.

أبوظبى.. تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4836 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند 10604 نقاط.

مصر.. تراجع المؤشر اثنين بالمئة إلى 12140 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5443 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1317 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4548 نقطة.