شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع مع صعوبة التداول أعلى 100$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 16 شهرا ، يأتي هذا التراجع فى ظل صعوبة التداول أعلى مستوى 100$ مرة أخرى ، مع ضعف الطلب الاستثماري واستمرار المخاوف حيال الإجراءات التنظيمية فى الولايات المتحدة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 13:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 91$ بانخفاض قدره 2$ بأكثر من 2.1%،حيث سعر الافتتاح عند 93$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 94$ ،وأدنى سعر عند 89$.

حقق الايثريوم خلال تعاملات الأحد ارتفاعا بنسبة 3.3% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 81$ لكل وحدة ايثريوم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 112 مليار$ ،وسجلت فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة مستوى 104مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2017.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقدت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم "الايثريوم" نسبة 20% ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على السوق بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مرة أخرى قرارها بشأن إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs ،وحددت الهيئة الأمريكية الموعد النهائي الجديد فى 27 شباط/فبراير 2019 من أجل إجراء المزيد من المراجعة لمقترحات تغيير القاعدة لإدراج وتداول ETF بتكوين من قبل شركة فان إيك وشركة سوليد إكس فى بورصة شيكاغو CBOE.