شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، أثارت الشكوك فى متانة مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم ، وقلصت احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوي 96.31 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.55 نقطة ،وأعلى مستوى عند 96.66 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني /نوفمبر.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم فقد المؤشر نسبة 0.55% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، تحت ضغط انخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بعد التصريحات الأخيرة لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بحوالي 155 ألف فى تشرين الثاني/نوفمبر ، أقل من توقعات الخبراء إضافة 198ألف ، وسجلت وظائف تشرين الأول/أكتوبر إضافة 237ألف وظيفة ، أثارت تلك البيانات الشكوك فى متانة مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

قلصت تلك البيانات من احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة خلال العام 2019 ، حيث يتوقع الخبراء مزيدا من التراجع فى نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع المخاطر الداخلية والخارجية.

وقالت مسؤولة الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد يوم الجمعة إن الصورة الاقتصادية كانت إيجابية بشكل عام ،لكن المخاطر تتصاعد فى الخارج وأسواق ديون الشركات فى الداخل.

وكرر رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "جيمس بولارد" دعوته لأعضاء البنك المركزي لإيقاف دورته الحالية لزيادات أسعار الفائدة.