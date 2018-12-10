شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط مجددا قرب أدنى مستوى عامين بفعل مخاوف النمو العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالجلسة السابقة ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، لتقترب مجددا من أدنى مستوى فى عامين ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بفعل تصاعد المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي ،وقبل تصويت هام فى البرلمان البريطاني على اتفاق الانفصال الأخير مع الاتحاد الأوروبي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال أربع جلسات ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين المسجل فى الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا بنسبة 3.7% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وبأكبر خسارة أسبوعية فى شهرين ، بفعل عمليات بيع مفتوحة بعد خسائر كبيرة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، فى ظل تصاعد مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتفجر مجددا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى عامين ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وتصدرت أسهم شركات الكيماويات قائمة الشركات الخاسرة على مؤشر ستوكس أوروبا خلال التعاملات الصباحية مع انخفاض بأكثر من 2% ، وذلك مع هبوط سهم شركة باسف بأكثر من 4% بعدما خفضت الشركة الألمانية توقعات الأرباح خلال 2018.

يترقب المستثمرين غدا الثلاثاء تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأخير التي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي حول الانفصال ، تأتي عملية التصويت وسط معارضة قوية ومطالبة البعض بالرجع للاتحاد الأوروبي للحصول على اتفاق أفضل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5 % ،قبيل افتتاح جلسة التداول الرسمية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 2.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.5% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.