الان تتابع 29 مليار ريال مجموع دفعات حساب المواطن منذ انطلاقه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

كشف المتحدث الرسمي لحساب المواطن، سلطان القحطاني، أن مجموع دفعات حساب المواطن بلغت 29 مليار ريال.

يشار إلى أن مجلس الوزراء، أعلن عن اعتماد سياسات برنامج “حساب المواطن”، التي تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج والشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت “حساب المواطن”، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وقد أول الإيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى، 21 ديسمبر 2017.

ورصدت ميزانية السعودية 2018، مبلغًا بقيمة 2.5 مليار ريال شهريا، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.