التضامن: تأهيل 37 ألف منزل ضمن "سكن كريم"

كتب: ولاء جمعة

أكد المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن للأشغال العامة، أن برنامج "سكن كريم" يستهدف خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية فى إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والتى تأتى ضمن استراتيجية الحكومة 2030 لتوفير بيئة سكنية صحية للفقراء.

وأضاف هاشم فى تصريحات لـ"الدستور"، أن أكثر من 95% من قري مصر تتمتع بوصلات مياه الشرب فى حين يوجد ما يقرب من 20% من القرى تتمتع فقط بوصلات الصرف الصحي، موضحًا أن المرحلة الأولى لسكن كريم تستهدف 67 ألف أسرة، تم تغطية أكثر من 50% حتى الآن حيث تم تأهيل 37 ألف منزل.

وأوضح...