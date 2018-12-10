وزيرة التخطيط: نسعى إلى ‏زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنويًا

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مصر تسعى لزيادة صادراتها من 15 إلى 20% سنويًا.

وأضافت خلال اجتماعها مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الدولة في حاجة إلي توسيع قاعدة النقد الأجنبي، مشيرة إلى وجود مجموعة من القطاعات التي ‏تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها.

وفي أغسطس الماضي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين السعيد، محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وقال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في البيان إن هناك خطة للمؤسسة لزيادة استثماراتها داخل مصر، خاصة في ظل كثرة مناطق النزاعات والتطورات المتعددة التي تشهدها المنطقة وذلك في مقابل استقرار الوضع داخل مصر مما يحفز دخول الاستثمارات إلي مصر.

والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وتوفير تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء.

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