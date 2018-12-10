شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": إرسال وفد رسمى لدولة جيبوتى لدراسة إنشاء منطقة لوجستية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة التجارة والصناعة، فريق عمل مصرى إلى دولة جيبوتى خلال الأسبوع الماضى، برئاسة رئيس جهاز التمثيل التجارى، لدراسة إنشاء منطقة لوجستية مصرية بجيبوتى، لتكون محورًا تصديرًا مصريًا للسوق الجيبوتية وأسواق دول القرن الأفريقى ودول شرق أفريقيا.

جاء ذلك على لسان المهندس عمرو نصار عقب جلسة مباحثات مع حسن حمد إبراهيم وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتى، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين .

وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الأفريقى باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن جيبوتى تعد محورًا تجاريًا لوجستيا مهما بمنطقة القرن الأفريقي، خاصة أنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق أفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وجيبوتى فى مجالات الاستثمار والنقل البحرى والنقل اللوجستى ونقل الخبرات وبناء القدرات، مؤكداً استعداد مصر لتقديم التدريب اللازم للكوادر الجيبوتية فى مجالات النقل واللوجيستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتمثيل التجارى .