شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث مع وفد مغربى التعاون فى مجال السيارات والصناعات المغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وزير التجارة والصناعة زيارته لمدينة شرم الشيخ ،والتى شارك خلالها فى فعاليات منتدى الاستثمار فى إفريقيا، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع الوفد المغربى المشارك بفعاليات المنتدى، والذى ضم كل من محسن الجزولى وزير التعاون الافريقى محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وأحمد التازى سفير المغرب بمصر .

وأوضح نصار أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الجانبين لتحقيق التكامل الصناعى المشترك وبصفة خاصة فى مجال السيارات والصناعات المغذية لها ، حيث تتوافر لدى المغرب امكانات تصنيعية هائلة فى مجال تصنيع السيارات ، بينما تمتلك مصر قدرات تصنيعية كبيرة فى مجال انتاج مكونات السيارات وهو الأمر الذى يفتح الباب امام الجانبين للتواجد بمنتجاتهم فى اسواق ثالثة .

وأشار الوزير الى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين حيث قامت مصر بإعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، منوهاً على أهمية تشكيل الجانب المغربى لعقد اجتماع للمجلس بجانبيه فى أقرب وقت ممكن بهدف احداث طفرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين .

ومن ناحية أخرى تفقد المهندس عمرو نصار معرض الصناعات اليدوية المقام على هامش منتدى الاستثمار فى افريقيا والذى اختتم فعالياته بالأمس بمدينة شرم الشيخ ، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المعروضة وأبدى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتنمية هذه الصناعات ، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمعرض الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة والذى يقوم بالترويج لخدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز للقطاع الصناعى