الجمارك: حماية المنتج المحلى وانتشار السلع الاستفزازية وراء إلغاء الدولار الجمركى

كتب عبد اللطيف صبيح

كشف مجدى الأنصارى رئيس قطاع النُظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، عن الأسباب الحقيقية لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المُستوردة دون الأخرى، مؤكدا أن القرار لا علاقة له بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

وأوضح الأنصارى، أن القرار جاء بعد انتشار السلع الاستفزازية مثل الكافيار والزهور الصناعية والحيوانات الحية مثل الخيول العربية، ووجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة، لافتا إلى أن قائمة السلع الاستفزازية شارك فى إعدادها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.

كانت النائبة...