شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر اللايتكوين بسلبية ليبتعد عن مستوى 26.30، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 20.00، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 30.40 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط