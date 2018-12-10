شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الإيثريوم تدريجياً نحو الأسفل ليقترب من دعم العلم الهابط المشار له في تقريرنا الصباحي، بانتظار كسر مستوى 89.30 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 60.00 كمحطة تالية.
وبشكل عام، سيبقى الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 105.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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