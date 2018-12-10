شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون حاجز 3500.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استهداف مستوى 3000.00 كمحطة تالية، في حين يمثل الثبات دون 3840.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط