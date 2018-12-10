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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر قرب حاجز 0.7200، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 0.7080 ثم 0.7020 بشكل رئيسي، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 0.7277.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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