شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال ضمن النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد أطراف هذا النطاق التي تتمثل بالدعم 58.40 والمقاومة 63.95 ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.95

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي