شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط بمحاولات اختبار دعم العلم الهابط المشار له صباحاً، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر هذا الدعم لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 49.10. نذكر بأن الثبات دون 54.00 مطلوب لتحقيق الأهداف المنتظرة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 54.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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