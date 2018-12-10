شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الطفيف الذي يشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 13.93 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 14.73 لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط