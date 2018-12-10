شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك التي تعيق مواصلة الارتفاع.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 1238.30، ويحصل السعر على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1262.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1238.00 والمقاومة 1262.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد