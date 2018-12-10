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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سلباً على الدعم المحوري 1.2730 ليتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لزيارة مستوى 1.2636 مبدئياً.
وحتى الآن، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الارتقاء فوق 1.2730 من جديد، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2962.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2670 والمقاومة 1.2850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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