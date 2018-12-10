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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.1400 والمقاومة 1.1443 منذ الصباح دون أن يتمكّن من اختراق أحدها حتى الآن، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد المستويات المذكورة لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.
وللتعرف على تفاصيل أهمية المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1320 والمقاومة 1.1530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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