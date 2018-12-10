شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى فى 5 أشهر استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأسيوية يوم الاثنين أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، قبل أن تتراجع من هذا المستوى مع افتتاح السوق الأوروبية مع نشاط نسبي لعمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,247.52$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,249.68$،وسجلت أعلى مستوي 1,250.90$ الأعلى منذ 11 تموز/يوليو الماضي ، وأدنى مستوي 1,245.97$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الجمعة مرتفعة بنسبة 0.9% ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي بعد بيانات ضعيف عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.1% ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف آذار/مارس الماضي ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بالإضافة إلى صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،مع تراجع احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة خلال 2019.

تراجعت تلك الاحتمالات بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل كثير من توقعات الخبراء خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، وهو ما آثار الشكوك فى مدي متانة مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام ،وعزز تكهنات تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2019.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 1.52 طن متري إلى إجمالي 759.73 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى للحيازات خلال الشهر الجاري.