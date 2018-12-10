شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد البريطاني شهريا طبقا للتوقعات – أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 09:30بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل نمو بمعدل 0.1% فى تشرين الأول/أكتوبر ، طبقا لتوقعات الخبراء نمو بمعدل 0.1% ، وسجل الاقتصاد البريطاني نمو بمعدل 0.0% فى أيول/سبتمبر، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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