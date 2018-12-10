شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع العجز بالميزان التجاري في بريطانيا– أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30بتوقيت جرينتش الميزان التجاري لشهر تشرين الأول /أكتوبر مسجلاً عجز بمقدار 11.9 مليار إسترليني ، أسوأ من توقعات الخبراء عجز بمقدار 10.5 مليار ، و الشهر السابق سجل الميزان عجز بمقدار 10.7 مليار بعد التعديل من عجز بمقدار 9.7 مليار ، بما يعنى اتساع العجز بمقدار 1.2 مليار إسترليني ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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