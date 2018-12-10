شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا - أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 0.9% فى تشرين الأول/أكتوبر ، أسوأ التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.0% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت نمو بمعدل 0.2% ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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