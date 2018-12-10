شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 2% مستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى 15 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين ليستأنف خسائره بعد توقفها مؤقتا على مدار يومين ، مقتربا مرة أخرى من أدنى مستوى فى 15 شهرا ، يأتي هذا مع استمرار المخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق رقمية بالعالم" ، خاصة بعد القرار الأخير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:10بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,450$ بانخفاض قدره 79$ بأكثر من 2.2%،حيث سعر الافتتاح عند 3,529$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,588$ ، و أدنى سعر عند 3,442$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 3.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 15 شهرا عند 3,210$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 112 مليار$ ،وسجلت فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة مستوى 104مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2017.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" نسبة 13.9% ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على السوق الرقمية خلال تلك الفترة.

وسجل البتكوين أدنى مستوى فى 15 شهرا ، فى أعقاب القرار الأخيرة الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بتأجيل إعادة النظر فى تغيير القواعد حول أول صندوق استثمار بتكوين متداول فى البورصة ETF.

حددت الهيئة الأمريكية الموعد النهائي الجديد فى 27 شباط/فبراير 2019 من أجل إجراء المزيد من المراجعة لمقترحات تغيير القواعد لإدراج وتداول ETF بتكوين من قبل شركة فان إيك وشركة سوليد إكس فى بورصة شيكاغو CBOE.

وأعاذت الهيئة ذلك التأجيل بالحاجة إلى فترة أطول يتم خلالها إصدار القرار بالموافقة أو الرفض على تغيير القواعد المقترحة ،ويكون الوقت كافيا للنظر فى إجراءات وسلامة القرار.

وبموجب قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ،يجب على الهيئة إصدار أمر بالموافقة أو الرفض على تغيير القواعد المقترحة فى موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ نشر الإشعار ، وإذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري.