شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي التجاري" يختار "بوبا" لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيه لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميداً من البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من يناير 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2017.

وجدير بالذكر أن هناك طرفاً ذا علاقة في هذا التعامل؛ حيث يشغل زيد عبدالرحمن عبدالله القويز عضوية مجلس إدارة شركة بوبا وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.

هذا ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2019 لشركة بوبا، علماً بأن هذا العقد سيتم عرضه على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للموافقة عليه.

وجدير بالذكر أن بوبا حققت صافي ربح بلغ 244.78 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 216.98 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت صافي ربح بلغ 432.99 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح 399.44 مليون ريال في الفترة المقابل من العام 2017.